Después de la escandalosa separación de Benjamín Vicuña, Pampita decidió bajar los decibeles de conflicto con su ex y priorizar a sus hijos Benicio, Beltrán y Bautista. Más conciliadora con el actor chileno con quien se organizan para cuidar a los pequeños, la modelo y jurado del Bailando 2016 hace un balance del año en el que resaltó su rol de madre y su compromiso con la familia.

En este marco, brindó una entrevista a Revista Luz en la que contó su día a día como madre separada y cómo se maneja con su trabajo y las responsabilidades: "Casi siempre me acuesto a las 2 de la mañana, arranco a las seis, los llevo al colegio a los tres, que tienen todos distintos horarios, vuelvo y me duermo una mini siesta de media mañana. Eso sí es indispensable. Después los busco a los tres, a las 12, 14:30 y a las 16. A las 19 ya empiezo a cerrar el día, ceno con ellos y después arranco con la sesión de maquillaje y pelo para la noche. Lo bueno de Showmatch de ser tan tarde el aire, a partir de las 22.30 me deja todo el día libre para ser mamá full time".

Respecto a la exposición y cómo afecta en sus hijos, remarcó: "Lo viven con inocencia. Hasta el más grande que tiene 8 yo soy la mamá más normal. Mi trabajo no se mete en sus vidas".





