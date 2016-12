MASSA.wav

En una extensa entrevista con Radio 10, Kirchner aseguró que su partido, "El legislador se refirió al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que se encuentra a consideración del Senado, y enfatizó que, en ese sentido, que "siempre tuvimos la misma postura".El legislador también hizo alusión a las declaraciones del presidente sobre la posición del líder del Frente Renovador sobre el proyecto oficial, cuando dijo queafirmó Kirchner esta mañana.Y, sostuvo: "Consultado sobre si su madre, la ex presidente Cristina Kirchner se postulará como candidata en las próximas elecciones legislativas o en las presidenciales, expresó:"Te podrá gustar o no, pero no le podés negar las condiciones intelectuales políticas que tiene", advirtió el hijo de la ex mandataria y sostuvo: "En ese sentido, manifestó que "la figura de Cristina es estar al lado de la gente pero también discutiendo con los dirigentes donde va el país. Es una persona institucionalista si las hay, pero es una figura que puede nutrir".Por otra parte, expresó que ""Tienen poco para mostrar, se ve en algunos ministros, de cómo se expresan, de como hablan sobre todo lo hecho", expresó el diputado del Frente para la Victoria.Kirchner también se refirió a los 12 años de gobierno de sus padres, al expresar queadvirtió.