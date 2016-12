"Hay que entender que aquí también hay una clara división de poderes. Nosotros no podemos actuar en forma directa", consideró en una entrevista publicada este domingo por La Nación. Si bien reconoció que las autoridades nacionales tienen la obligación de ser "custodios del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Argentina en materia de derechos humanos", explicó que "Argentina es un país federal y este tema está en la Justicia de Jujuy".

Para justificar la inacción del Gobierno argentino en la materia, Malcorra apeló a la comparación con el sistema judicial de Estados Unidos. "Cuando nosotros vamos al Departamento de Estado a reclamar por un argentino que está en espera de la pena de muerte (por el caso Víctor Saldaño) ellos dicen que esta en el estado de Texas". La canciller remarcó que desde su cartera están coordinando la entrega de información al "grupo de expertos" de la ONU y de la CIDH, ya que, a su entender, disponen de "información atrasada" respecto caso de la referente social kirchnerista.

"Estamos tratando de proveer de información al grupo de expertos de la ONU y a la CIDH porque es cierto que este grupo tenía información atrasada respecto del caso Sala, era información de marzo", informó. Por otra parte, la jefa del Palacio San Martín adelantó que en materia de política comercial, la prioridad es "cerrar el acuerdo" de libre comercio entre el Mercosur la Unión Europea, y destacó que Argentina tiene que saber aprovechar esa "oportunidad" que se le presenta producto del freno en el vínculo de ese bloque con Estados Unidos.

"Uno de los temas más importantes que tenemos en el Mercosur es la negociación con la Unión Europea. Ésta será una de las prioridades y Venezuela siempre fue ajena a esas negociaciones", resaltó. Y agregó: "No vamos a ver en el corto plazo un avance en el tratado de la UE y los Estados Unidos. Eso es una oportunidad para nosotros para avanzar en el acuerdo entre Mercosur y la UE a una velocidad mayor".

Sobre las dudas sobre el perfil que podría adoptar Estados Unidos a partir de la asunción de Donald Trump y las consecuencias que podría traer al país en la relación bilateral, Malcorra señaló que no cree que ese país "se cierre comercialmente al nivel que se está estimando". "El trato personal que Macri tiene con Trump y el hecho de que se puedan llamar y decir "Hi Mauricio, Hi Donald", allana muchísimo el camino en la diplomacia", se esperanzó.