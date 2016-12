El Consejo de Consumidores de Shanghai, un organismo estatal, anunció haber recibido en estos últimos mesesque ardieron cuando estaban siendo utilizados oEstas reclamaciones, reunidas en un informe disponible esta semana en la página web del organismo, ocurren tras el escándalo mundial que afectó al fabricante surcoreano Samsung.Samsung anunció un llamamiento a revisión a escala mundial de 2,5 millones de unidades del Galaxy Note 7, después de que algunos aparatos ardieran al estallar la batería durante la carga.El Consejo de Consumidores de Shanghai cita por su parte varios casos similares en los iPhone.Por ejemplo, una mujer china señaló haber visto en agosto cómo estallaba su iPhone 6s Plus, lo que provocó que su pantalla se agrietara y se ennegreciera la parte de atrás del aparato. Apple le suministró otro teléfono, pero no investigó las causas del incidente, según el organismo de Shanghai, que estima que el grupo californiano tiene que "asumir sus responsabilidades".Por su parte, Apple respondió que los problemas de esos dispositivos se deben a"Los aparatos ya analizados", indicó una portavoz del gigante californiano."Consideramos la seguridad como una prioridad absoluta y no hallamos nada preocupante en esos productos", agregó.