Anthony perro clonado (1).jpg Anthoni, recién nacido tras la clonación. Foto: diario Clarín.



La clonación es un método que permite, de forma asexual, replicar un organismo a partir del material genético de otro. En la Argentina ahora se abre la posibilidad de realizar una réplica genética con fines domésticos. Una firma local se especializa en la reproducción asistidaera el perro mestizo (murió de viejo a principios de año) de una familia porteña, según publica este lunesen su edición impresa.Al no poder superar la pérdida del animal, sus dueños decidieron recurrir a este procedimiento inédito hasta ahora en el país. Para eso, se contactaron con la firma argentinaúnica representante en Latinoamérica de Sooam Biotech Research Foundation, el laboratorio en la capital de Corea del Sur que ofrece una copia idéntica del can fallecido y que lleva registrados unas mil clonaciones con éxito."Brindamos asistencia a aquellos posibles clonadores desde la logística, la gestación, el nacimiento, hasta la tenencia del animal. Un veterinario se encarga de extraer el tejido epitelial (de la piel) y ese material lo llevamos al laboratorio de la Facultad de Agronomía para que se realice la reproducción celular. Una vez que las células están formadas se depositan en tubos con nitrógeno líquido, se las envía a Corea del Sur, donde se eligen las mejores células para iniciar el proceso de clonación", explicódirector de BIOCAN.El proceso de clonación se basa en el llamado Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT), que consiste en la extracción del núcleo de una célula somática (no sexual), que es transferida a un óvulo al que se le suprime su material genético. El embrión obtenido se introduce en una hembra,Una vez muerto el animal, se disponen 72 horas para la extracción de tejido epitelial. Y si bien se llegaron a registrar casos de 15 días, para lograr una clonación exitosa lo ideal esCon relación al precio, no es algo baratos, según la raza y la complejidad.