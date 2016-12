Embed Cundom asumió al frente del Ejército y Milani defendió su gestión http://t.co/DRMNy4fAvP pic.twitter.com/u5kyHG02Sd — minutouno (@minutounocom) 29 de junio de 2015

El juez federaldispuso este lunes el procesamiento del ex jefe del EjércitoRafecas también procesó por el mismo delito al ex militar, quien, además,El juez concluyó queLa resolución del juez Rafecas de más de 500 páginas, fundamenta su decisión en un peritaje que comprobó quePrecisamente para intentar justificar el origen del monto faltante,(unos $ 800.000 para esa fecha), documento que en su momento presentó ante la Oficina Anticorrupción para justificar el faltante y sortear la intimación oficial.Pero tanto los peritos contadores oficiales en su dictamen, como ahora el juez Rafecas,, ya que por un lado, el mismo, pese al importante monto implicado, no tenía fecha cierta, ni tenía respaldo de movimiento bancario alguno, ni intervención de escribano o de testigos, y por el otro,; y que ni Milani ni Barreiro reflejaron en sus declaraciones juradas impositivas la existencia del mutuo en cuestión.Asimismo, para hacer cerrar la maniobra,, en noviembre de 2010, operación ésta que también se consideró fraguada.