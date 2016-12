La semana pasada aparecieron en las redes sociales de chinaLa mayoría de estas chicas st. Una oferta muy tentadora en comparación con la banca oficial, que recela de los estudiantes al no tener ingresos fijos y rechaza sus peticiones. ", dijo Wang Yi alMuchas de ellas, sin embargo,. "Quede con mi amiga para irnos de viaje. Mi amiga es rica y no quiero que piense que soy pobre", justificaba una de las víctimas en su cuenta de una red social sobre los motivos que la impulsaron a pedir un préstamo.Lo que muchas de ellas no sospechan es que al final, por un cantidad pequeña,que se aprovechan de su desesperación para encontrar financiación. Este fue el caso, de una estudiante que acabó pagando por un iPhone 6 700.000 yuanes (96.000 euros), segúnY es que para sus créditos, que en la mayoría de los casos no superan 6.000 yuanes (825 euros), estos prestamistas, sino también un montón de datos para tenerlas atrapadas.El chantaje puede llegar a la obligación de mantener relaciones sexuales con los acreedores o desconocidos.