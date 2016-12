Nico Vázquez y Gime Accardi celebraron su casamiento en una ceremonia en Mar del Plata el último sábado por la noche. La celebración se extendió hasta la madrugada en un salón privado donde el flamante matrimonio se divirtió junto a sus íntimos.

En un móvil conjunto con Accardi, Vázquez reveló dónde y cómo le pidió matrimonio: "A medida que avanzaba la relación me empezaron a dar muchas ganas de casarme, pero no me animaba a decírselo. Me empecé a asustar porque pasaban los años y yo la tanteaba y ella me decía 'me da lo mismo'. Tenía miedo de rebotar. Nos fuimos de viaje a Europa, y yo en Argentina compré de sorpresa un anillo que lo tenía escondido en la mochila de país en país, esperando el mejor momento para hacer la propuesta".





