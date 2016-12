Benjamín Vicuña fue dado de alta este lunes tras estar internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Un gran clima de hermetismo contextualizó a la internación del actor chileno.

Pampita, sin dar mayores detalles, le brindó apoyo a su ex en la situación que le toca vivir: "No quiero opinar de la salud de Benjamín porque no me corresponde. Nunca me voy a referir a cosas íntimas de nuestra familia. Él tiene su manager y gente que lo acompaña. Los chicos están conmigo ahora. Lo mío ya pasó. Solo hablamos de temas de los chicos, que son privados".





