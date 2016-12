Embed Un grupo de perros se intoxicó con 17 bolsas de heroína que dejó un narcotraficantehttps://t.co/lp34NdHk6E pic.twitter.com/uuYLHYmaB4 — minutouno (@minutounocom) 16 de septiembre de 2016

Los perros aparecieron en descampados y en accesos a la Balandra, Camino Real y La Bagliardi, indicaron desde laal tiempo que afirmaron que parecen haber sido animales sanos y sin lesiones que pudieran dar indicios de haber sido utilizados para peleas.Desde la ONG, afirmaron, además, que en lo que va del año se abandonaron muchos perros pitbull. "Estos animales han pasado por dueños o tenedores irresponsables que no están capacitados para el manejo y la educación de los mismos y, al momento de no saber controlarlos,describieron."Hay que descartar por completo que se hayan extraviado. A estos animales los manejan y llevan a esta situación las personas del propio entorno, según los testimonios y las pruebas que aportan los vecinos. Otros con mejor suerte son abandonadosañadieron desde Prodea."Se reciben muchas denuncias sobre dueños de pitbulls que no poseen en sus domicilios las medidas de seguridad que determina la ordenanza municipal y que sin ningún tipo de control se escapan"Una tendencia entre los más jóvenes es adquirir a estos animales sin conocer las necesidades de los mismos ni las características propias para su cuidado, atención y conducta. De adultos se los ve paseándolos sin correas, collares ni bozales por la vía pública y no aceptan que uno les indique que no es lo correcto por el bien de animal y del entorno. Hemos tenido casos de jóvenes soltándolos en la calleafirmaron desde Prodea.Berisso cuenta con una ordenanza municipal de tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos, que abarca a 13 razas incluyendo a todos aquellos animales cuya conductaLa norma establece las características edilicias que deben tener las propiedades donde se los alberga y las medidas de seguridad a la hora de pasearlos por la vía publica. El no cumplimiento de las mismas significa incurrir en una contravención que da lugar a la actuación del juzgado de Faltas de la ciudad."La gente debe denunciar y la policía tiene la obligación de recepcionar la denunciaapuntaron desde Prodea.