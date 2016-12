Embed Un nene pide ayuda porque no puede comprar el arbolito de Navidad https://t.co/HfDdeX5UkA pic.twitter.com/dqYOZcSjQB — minutouno (@minutounocom) 11 de diciembre de 2016

Un columnista delcontó este fin de semana una triste historia que vivió hace algunos años atrás que conmovió al mundo. Se trata de un encuentro que tuvo con un nene de cinco años cuando fue a visitarlo al Hospital por el cual se disfrazó de. Una enfermera que conoce lo llamó para pedirle que fuera a ver a este chico porque, cuyo marco de 130 kgs y su barba blanca, la cual es real, lo convierten en un popular Santa Claus en el área de Knoxville, llegó al hospital enEn su columna, Venable reveló la breve diálogo de Schmitt-Matzen con el niño:"Dicen que voy a morir", me dijoLe dije: "¿Puedes hacerme un gran favor?"Él dijo: "¡Seguro!""Cuando llegues allí, diles que eres el elfo número uno de Santa, y", le dije.Él dijo: "¿Lo harán?".Yo dije: "¡Claro!".Él se sentó y me dio un gran abrazo y me hizo una pregunta más"Lo envolví con mis brazos antes de que pudiera decir algo.Lo dejé allí, seguí abrazándolo y me aferraba a él", expresó con profundo dolor Eric Schmitt-Matzen.Luego de que la familia del niño se diera cuenta de que había muerto, Schmitt-Matzen reconoció que dejó el hospital y lloró todo el camino a su casa."Me tomó una semana o dos dejar de pensar en ello todo el tiempo", declaró al News-Sentinel. "Verdaderamente pensé que nunca sería capaz demanifestó el hombre.