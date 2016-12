Embed El desgarrador pedido de ayuda de una mujer golpeada por su ex: "No sé cómo escapar de él"https://t.co/9x9fS4jZDE pic.twitter.com/36n3lZctn9 — minutouno (@minutounocom) 11 de octubre de 2016

, quien dijo estar cansada de clamar en los pasillos del juzgado que la ayuden a, en un acto de desesperación le contó a, por las constantes agresiones que recibía."Tenemos dos hijas, de 6 y 10 años. Convivimos hasta septiembre del año pasado, cuando la policía lo detuvo y por orden de la Justicia se lo excluyó del hogar., las hice en el año 2006, 2010, 2014 y en el 2015 recién estuvo detenido", explicó la joven madre.Luego sostuvo quey le fijaron prohibición de acercamiento y exclusión del hogar. "Mis hijas estaban conmigo y en noviembre -cuando queda en libertad- las mando con mi hermana para que vayan a ver a sus abuelos y él las retire y", remarcó.Según explicó María, en reiteradas oportunidades se presentó en lapara ver a sus hijas y recuperarlas pero nada de eso sucedía por el contrario, allí también"No me dejaba ver a las chicas. El decía que yo iba a la casa a provocarlo y hacía denuncias en mi contra.". La mujer sostuvo que su ex pareja es "muy violento, hace menos de 20 días me golpeó y", indicó.Al ser consultada sobre ésta situación ahondó "ocurrió en la escuela. Teníamos un taller de padres".Además me dijo si hubiera tenido un cuchillo ahí me mataba. Tengo miedo, por mi y por mis hijas, porque él es agresivo. Es la primera vez que ellas se llevan a rendir materias, eso me hace pensar en la situación que se encuentran", agregó."Quiero que me den una solución porque cada vez que voy a verlas ellas quedan en medio de toda la situación violenta que se genera cuando él me ve y me golpea.Además ¿quien me asegura que un día no me mata, como dice?", finalizó.