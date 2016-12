das neves en senado.flv

El primero en hablar en el Senado fue el titular de la AFIP, Alberto Abad, quien declaró que el costo total fiscal entre la propuesta de la oposición sobre el impuesto a las Ganancias y la del oficialismoy precisó que el costo total fiscal en caso de aprobarse la iniciativa de la oposición es de La iniciativa fue aprobada en Diputados la semana pasada gracias a un acuerdo al que arribaron los bloques del Frente Renovador de Sergio Massa, el peronismo disidente de Diego Bossio y el Frente para la Victoria, y que contó también con el respaldo de la centroizquierda. El proyecto es rechazado por el oficialismo , que no logró imponer uno propio, y ahora llega al Senado, donde el interbloque Cambiemospara tratar de modificar la iniciativa o retrasar su tratamiento, ya que no tiene número suficiente para rechazarla.En tanto,, dijo en el Senado que edel impuesto a las ganancias, pero advirtió quey alertó que "el peor peligro es desfinanciar un Estado en una Argentina que todavía no garantiza la prestación de servicios básicos a toda su población".