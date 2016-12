La aparición de Lali Espósito como jurado de Showmatch reflotó su relación conflictiva con Ángela Torres. Pedro Alfonso, que fue compañero de las dos en Esperanza Mía, reveló la distancia que había entre ellas en las grabaciones.

"No sé cuál fue el conflicto, ni si fue un conflicto verdadero. Al principio se las veía más juntas, pero ya llegando a fin de año no se las veía tan juntas. Es un tema de ellas, me llevo bien con las dos. En una ficción diaria, luego de tantas horas juntos, se veían dos grupitos. Ahora, cuál fue el conflicto madre no lo visualicé", aseveró.





Seguí leyendo en RatingCero.com