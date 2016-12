Schiaretti.flv

Schiaretti II.flv

El gobernador de Córdoba advirtió este martes en el Senado que el proyecto opositor con media sanción de Diputados "no profundiza ni soluciona las distorsiones de fondo" del impuesto a las Ganancias El mandatario provincial se presentó en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación para participar del debate en torno al proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias de la oposición que ya cuenta con media sanción de Diputados.Ante la prensa Schiaretti denunció que la iniciativa genera un gran agujero fiscal en las cuentas de las provincias y aseguró que"En España el impuesto a las Ganancias se paga a partir de los 900 dólares, el problema es cuánto pagan los que empiezan a pagar a partir de ese piso. Pagan 2 o 4 por ciento. Acá se va a pagar a partir de los 1.700 dólares a contramano de lo que pasa en todo el mundo y se le va a cobrar mucho más" aseguró Schiaretti.El mandatario provincial denunció además quey cuestionó que se graven los plazos fijos y no la compra-venta de dólares lo que obligará a los argentinos a dolarizarse.Por esoque haga que la Argentina deje de ser un país regresivo".Y concluyó: "Por eso mi planteo es: paremos la pelota y juntémonos para ver cuál es el mejor proyecto".La iniciativa de la oposición para modificar el Impuesto a las Ganancias eleva el mínimo no imponible y crea nuevos tributos al juego y a la actividad minera para paliar la caída de recursos fiscales que implica el proyecto.La iniciativa fue aprobada en Diputados la semana pasada gracias a un acuerdo al que llegaron los bloques del Frente Renovador de, el peronismo disidente dey el kirchnerista Frente para la Victoria, y que contó también con el respaldo de la centroizquierda.