hoteles del futuro.mp4 ¿Cómo serán los hoteles del futuro?

La investigación revela los cambios1.estos robots autónomos pueden diseñarse en línea antes de la llegada del huésped y pueden programarse conRealizarán múltiples tareas, desde recibir a los huéspedes en el aeropuerto hasta ofrecer servicios de gastronomía gourmet, maquillaje en la habitación, compañía, educación, entretenimiento, consejos empresariales y servicios de conserjería.2.en el futuro, llevar equipaje será totalmente innecesario. Las impresoras 3D transformarán la experiencia de viaje y, en especial, la experiencia en la habitación. Este tipo de dispositivos generarán elementos en tiempo real para satisfacer las necesidades de los huéspedes, por ejemplo,Se podrá acceder a compras 3D, a través de las que los consumidores descargarán de la nube productos al por menor para crearlos a demanda. Esto será un servicio estándar en todas las habitaciones de hotel.3.el concepto de una buena noche de descanso cambiará en el futuro. La cama del hotel ya no será solo un lugar para disfrutar de una confortable noche de descanso, ya que. Los hoteles les brindarán a los huéspedes acceso a la neurotecnología para que puedan programar sus sueños y que puedan seleccionar una temática onírica, ya sea para relajarse, desarrollar sus capacidades, aprender o simplemente pasar un momento divertido. ¿Aventura romántica o exploración espacial?4.el spa 2.0 (la próxima generación de spas para el bienestar) será espectacular. Los días de simples tratamientos faciales y masajes en el spa del hotel quedaron atrás. El spa de hotel del futuro se basa en el análisis de ADN y la prolongación de la vida. Recibirás tratamientos de prevención personalizados y programas de predicción y mejoramiento de la salud diseñados para mantener tu vitalidad, estado físico y para que estés al tanto de los futuros riesgos para tu salud. Se utilizarán tratamientos de medicina genética de vanguardia, medicamentos para revitalizar la mente, entrenamiento para el cerebro y prevención de enfermedades. Por supuesto, los masajes y los tratamientos con barro seguirán disponibles.5.una de las partes más estresantes de las vacaciones es el transporte desde el aeropuerto hasta el hotel. Los viajeros se pondrán felices al descubrir que el futuro del traslado de ida y vuelta al aeropuerto incluirá opciones de alta tecnología y alta velocidad. Los transportes del futuro incluyen unidades de(que te ayudarán a evitar el tránsito) y(transporte en tubos al vacío a alta velocidad que cubre cientos de kilómetros en segundos).6.el ADN es la identificación personal más sofisticada y se lo utilizará para la confirmación e identificación en las reservas de viajes y pagos en línea. Cuando hagas el check-in en el hotel, soloLas largas colas en la recepción serán algo del pasado.7.muchos hoteles ya se enfocan en los conceptos de sustentabilidad y ecología, pero en el futuro todos los hotelesSe destacarán en el campo de la eficiencia energética, comprarán y venderán energía proveniente de la Red de suministro renovable, utilizarán únicamente productos seguros y ecológicos, harán uso de tecnologías geotérmicas y solares de vanguardia, y no tendrán huella de carbono. Los hoteles ecológicos también implementarán una conciencia social mediante el empleo de productos y trabajadores que produzcan un impacto social positivo en la comunidad.8.los hoteles del futuro tendrán temáticas basadas en mundos inmersivos. Los hoteles se convertirán en atracciones que solo pueden existir en nuestra imaginación. Los viajeros podrán disfrutar deen vivo, donde el hotel se ambientará en función del mundo recreado. Los consumidores podrán interactuar en tiempo real o mediante realidad virtual. Imaginateque permita competencias de combate entre comunidades de hoteles interconectadas, o un mundo romano con carreras de cuadrigas, o un mundo renacentista con disfraces y androides personalizados, libretos, drama y acción.9.los viajeros podrán hospedarse en hoteles mitad físicos y mitad virtuales. Mientras que la realidad virtual es simplemente una recreación de un escenario de la vida real, una experiencia de realidad aumentada mezcla el mundo físico real con la realidad virtual. Debido a esto,, por ejemplo, una excursión a África o un viaje al Machu Picchu en Perú. Los hoteles con realidad aumentada podrán personalizar las mejores experiencias de viaje a nivel de aventura, historia o drama. Los consumidores no solo se hospedarán en un hotel y se limitarán a excursiones locales, sino que los hoteles los transportarán a mundos fantásticos que solo existen en sus sueños.10.los restaurantes de hotel comenzarán a ofrecer platos diseñados para los paladares de cada individuo,. Antes de que llegues al hotel, tu dieta y. El menú se creará para mejorar tu salud, nutrición y estado físico, pero los alimentos seguirán siendo deliciosos y estilo gourmet.