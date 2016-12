Embed Habrá exenciones de Ganancias con el medio aguinaldo de diciembrehttps://t.co/ejstfcxHS4 pic.twitter.com/yMCt5NVZy0 — minutouno (@minutounocom) 22 de noviembre de 2016

El gobierno nacional anunció el pasado 12 de octubre la exención del medio aguinaldo de diciembre del Impuesto a las Ganancias . Sin embargoNo alcanza un anuncio en los medios para que una medida se haga efectiva.que, a partir del decreto presidencial, es la encargada de reglamentar la manera en que se instrumentará la exención. A más de dos meses del anuncio realizado en conferencia de prensa por el ministro de Trabajo,y el vicejefe de Gabinete,, Macri todavía no oficializó la medida.Asíde la reunificada Confederación General del Trabajo (CGT) ante la pérdida de empleos, la disparada de la inflación y la abrupta caída del poder adquisitivo del salario.De acuerdo con la ley 27.073. Sin embargo este año como el 18 cae un domingo, el plazo se adelanta al viernes 16.De hechopor las autoridades nacionales.De acuerdo con la medida anunciada pero no oficializada aun, los aguinaldos de hasta 15.000 pesos brutos no pagarían Ganancias. La exención alcanzaría a los trabajadores con remuneraciones brutas mensuales de hasta 55.000 pesos . En tanto quienes ganan entre 30.000 y 55.000 pesos brutos pagarían el impuesto por lo que exceda de esos 15.000 pesos.