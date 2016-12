Embed Pérez Esquivel: "Milagro Sala está condenada antes de ser juzgada" https://t.co/ZkvaXYh1xr — minutouno (@minutounocom) 9 de diciembre de 2016

La detención de Milagro Sala en Jujuy no deja de reportarle serios dolores de cabeza al gobierno deA los reclamos internacionales por la liberación de la líder de la Tupac Amaru de parte de organismos de la talla de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que coincidieron en calificar de "arbitraria" la detención de Sala, se suman los groseros errores del oficialismo.Primero fue el propio Mauricio Macri queLuego fue el gobernador jujeño,quien en un acto de sincericidio aseguró "no voy a liberar a esa mujer" como si esa posibilidad dependiera del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial.Ahoraque desde los sectores que reclaman la liberación de Sala interpretaron como la "confirmación de la suspensión del Estado de Derecho" en esa provincia.Diputados del oficialismo presentaron este martes un proyecto de ley para que se realiceLejos de que sea una justicia independiente la que determine si un sospechoso de un delito debe ser puesto en libertad o no, debe ser condenado o absuelto, el oficialismo jujeño apuesta a que sea la política y las urnas las que diriman la cuestión.Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala repudiaron el proyecto y aseguraron que lo enviarán de inmediato a todos los organismos internacionales "para dar a conocer la violación del Estado de Derecho en la provincia administrada por el contador Gerardo Morales". En un comunicadoDejar de lado las leyes, las resoluciones de organismos internacionales para tener como rehén a Milagro Sala muestra el carácter autoritario del gobierno de Morales y tanto o más grave es la complicidad del gobierno nacional", señaló, integrante del Comité.A su vez, desde el Comité agregaron:Es una barbaridad que se quiera suplir lo que debe someterse a análisis jurídico y a pruebas que deben acreditarse en el expediente por el parecer ciudadano. Claramente se trata de un nuevo atropello a la Constitución".Por su parte, el abogadoaseguró que "sin dudasy del Estado Democrático de Derecho y hay que condenarlo. Esto merece un repudio general del Estado nacional y de todos los organismos internacionales. No tenemos registro en los estados contemporáneos un hecho de estas características", señaló.El Proyecto de Ley fue presentado por el diputado del Bloque Primero Jujuy,que responde al vicegobernadordel Frente Renovador, y el titular del bloque de la UCR,junto con otros legisladores de ese espacio.