Se destaca por su labor en la televisión y en el cine, pero una dificultad con el idioma le impide mostrar su talento en Hollywood. Estamos hablando de Guillermo Francella, quien se ganó la aclamación del público y de la crítica con sus participaciones en El secreto de sus ojos y El Clan. Sin embargo, sus limitaciones con el inglés estrechan sus fronteras.

El reconocido actor admitió que recibió varias propuestas de la meca del espectáculo, pero no se animó. "Ocurre que no domino el inglés tanto como para poder actuar y eso me frena bastante. Si tuviera la oportunidad de hablar fluidamente, creo que me animaría un poco más. Yo hablo inglés, pero tengo miedo, porque mientras pienso cómo digo el texto, puedo perder naturalidad", detalló en Pronto.

