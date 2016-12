Embed



Como si se lo hubiera tragado la tierra. De un momento a otro,desapareció. Le dijo a su mujer que iría a comprar cigarrillos y no volvió."El 29 de octubre, Maxi vino a trabajar a casa. A eso de las 18 se fue con sus amigos a tomar algo en la esquina de un bar. Generalmente él hacía eso y después o venía a casa o se iba a su casa. Finalmente volvió el domingo a las 22. Su mujer, estaba tan preocupada que había llamado a mi marido. Cuando se enteró, Maxi se enojó, discutieron yó",relató a este portal, la mamá de joven de 29 años.Maximiliano vive en. "Nunca tuvo problemas con nadie. Alguna que otra vez se juntaba con sus amigos y volvía al otro día, pero siempre volvía. O a casa o a la suya, nunca pasó tanto tiempo sin llamarme. Es desesperante esta situación", explicó aInmediatamente hicieron la denuncia a la comisaría 4ta de Moreno pero los familiares denuncian que "no hacen nada". Recién el 11 de noviembre, llegó la denuncia a la fiscalía n° 8 de Moreno a cargo de"Tomaron declaración a muchos testigos, gente del barrio, sus amigos. Nadie sabe nada y todos coinciden en que Maxi era una", dijo Elina."Ya recorrimos Hospitales y fuimos hasta la morgue buscándolo, porque si tuvo un accidente no tenía los documentos encima.", dijo Elina entre lágrimas.Ante cualquier información de Maximiliano, la familia pide que se comuniquen al 0