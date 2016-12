La China Suárez y Benjamín Vicuña se muestran como una pareja consolidada, que siempre se acompaña en los buenos y malos momentos. En una entrevista, la actriz se refirió a los 14 años de diferencia entre ellos.

"Nunca sentí la diferencia de edad, más que nada porque soy madre. Si no fuera mamá, quizás la sentiría un poco más. Con mis amigas de veintipico si la siento porque están en otra y algunas no pueden entender la vida que llevo yo. Pero con Benja no me pasa, somos muy parecidos en muchas cosas", aseguró.





