David Beckham se retiró del fútbol en 2013 cuando jugaba en el París Saint Germain. En una declaración a la prensa, el inglés abandonó el profesionalismo cuando vio correr a Lionel Messi y le pareció, a sus 38 años, inalcanzable. Sin embargo,, británico como el ex jugador del Real Madrid,. El Wyke Rangers, donde jugó los últimos 40 años, lo dejó afuera por su edad, ya que suelen competir jugadores de menos de 50 años., modalidad que se juega a un paso lento. Fiel a su orgullo, se negó y afirmó que puede correr durante los 90 minutos.Come un bowl de avena antes de cada partido, dejó los 30 cigarrillos que fumaba por día y superó un cáncer de próstata. "Amo este juego. Soñaba ser el futbolista más viejo y eso me ayudó a ganar la batalla psicológica necesaria para ganarle al cáncer. Si no fuera por el fútbol no seguiría acá", dijo en 2013 al Daily Echo.