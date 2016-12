La jueza Diana Ivonne Español, titular del Juzgado Civil y Comercial N°3 de Quilmes fue denunciada por gravísimos hechos de violencia laboral contra los trabajadores que integran la planta de ese Juzgado.

Según consta en la denuncia, la jueza Epañol insultaba y tenía malos modos con sus empleados, además se le acusa de enviar a una empleada con cistitis a ir a un baño público fuera del juzgado; exigir a una mujer con embarazo de riesgo que atienda la mesa de entradas; y de decirle a los empleados: "municipaleros, básicos y manga de vagos".



Asimismo, dicha denuncia expone que la magistrada tenía un marcado agravio con las empleadas embarazadas. En una ocasión no ascendió a una empleada a prosecretaria "porque al ser mujer iba a quedar embarazada"; y no nombró a un empelado que no tenía la experiencia ni el conocimiento porque "no tendría esos problemas" (en referencia a embarazos). Además de decirle a una embarazada "lo que tiene es un renacuajo".

También los empleados denunciaron que la jueza Español los encerraba en sus despachos cuando se disgustaba por cualquier motivo y le exigía a la ordenanza que haga trámites particulares, como: pagos de colegio, del banco y llevar ropa a la modista o ir a buscar a la hija a la escuela.



Todas la acusaciones en contra de la magistrada están documentadas y hay un pedido de la a Asociación Judicial Bonaerense de Quilmes. La jueza sigue en curso.