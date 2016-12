Embed La tecnología jugó en contra de Atlético Nacional, que cae en Japónhttps://t.co/76GTdPvGg6 pic.twitter.com/kKdiDPogZm — minutouno (@minutounocom) 14 de diciembre de 2016

al que consideró un rival "muy bueno" y frente al que no piensa que haya un favorito."La alineación la verán mañana, pero voy a meter al mejor equipo posible", detalló el entrenador blanco en una rueda de prensa celebrada en el Estadio Internacional de Yokohama al ser preguntado por el once que sacará mañana ante "Las águilas"., se apresuró a aclarar Zidane con respecto al equipo mexicano., está dirigida por un entrenador "con experiencia" como el argentino Ricardo La Volpe y puede meter "en dificultades" a su equipo, en el que confirmó que no estará el capitán, Sergio Ramos, por una sobrecarga muscular."Conocemos al rival. No necesitamos un mes para conocer a un contrario y los jugadores tampoco. Llevamos tres días hablando de ellos., dijo Zidane, asegurando que su equipo técnico tiene estudiado al campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF."Estamos bien. Al principio estuvimos cansados por el viaje. Pero, valoró el preparador galo con respecto al estado anímico y de forma de su plantilla agradeciendo al pueblo japonés las "muestras de cariño" continuas que tienen hacia el Real Madrid.Por otro lado, el técnico merengue quiso quitar peso a la racha de 35 partidos sin perder que lleva como entrenador., comentó antes de insistir que el partido de mañana solo le supone una cosa a su equipo: "Pasar a la final".