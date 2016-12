Una madre pide desesperadamente volver a ver a su hijo, luego de que una jueza determinara que quedaría a la custodia de su padre.

Walter, de 7 años, se fue a visitar a su padre después de cuatro años sin verlo, pero nunca volvió con su madre. Según contó la tía del nene, Alicia Molina, Walter vivía con su madre y sus abuelos, hasta el domingo 27 de noviembre pasado.



El lunes, con un oficio de la jueza de Faltas de El Sauzalito, Noemí Sandra Pérez, el padre de Walter, Enzo Hernán Escobedo pasó a buscar la ropa y las cosas del colegio y Walter a partir de entonces pasó a vivir con él. "Desde hace tres semanas que no lo vemos", dijo la tía Alicia Molina al Diario Chaco.



Embed

"El nene pasó la noche con el papá, el lunes no lo devolvió a la casa porque iba a la escuela y a la noche llegó con la policía, los patrulleros y diciendo que tenían que darle la ropa y la mochila del nene por orden de la jueza", contó la tía.

Según publicó Diario Chaco, en efecto, la decisión fue tomada por la jueza de Paz Sandra Pérez que, en comunicación telefónica con el asesor de menores del juzgado Multifueros de Nueva Pompeya, Gustavo Kleisinger, tomó la determinación dado que el nene, expresó no querer volver a la casa materna. El padre a su vez dijo: "Si él no quiere, no lo voy a obligar". La jueza por su parte, adujo una "presunta situación de vulnerabilidad" del menor y "conflictos en la escuela".

Alicia Molina explicó que antes de ese domingo, en la escuela, Walter peleó con un compañerito, el hijo de la jueza. "Y mi sobrino le hizo sangrar la nariz al hijo de la jueza. Esa misma tarde fue a la casa de mis viejos a decirles que sujeten al chiquito si no ella iba a meter presa a la madre".

La jueza no hace mención a la agresión a su hijo y explicó por su parte que los problemas de conducta de Walter eran de larga data y que ella habló en la escuela y convenció a la directora de que había un problema que resolver.



Embed

Sin embargo, la policía llegó a buscar a la madre de Walter para ir al juzgado. Los Molina estaban convencidos de que aquello era una citación formal. Sin embargo la jueza Pérez dijo que ambos padres se presentaron "espontáneamente".

El martes 13 de diciembre, la mamá de Walter, citada al juzgado Multifueros a 75 kilómetros de su casa se presentó y le expresó al asesor de menores que no estaba de acuerdo en darle la tenencia al padre. Walter, por su parte no fue a la cita. Todo quedó registrado en el documento. Ahora está en manos del asesor de menores, Perez dijo que ella ya no media en esta situación, si los Molina ven o no al nene. "En definitiva él decidirá a dónde quiere estar".