El bloque de diputados delpresentó este miércoles un, que encabeza el radical Gerardo Morales, y de los poderes Legislativo y Judicial, porque sostiene queSin embargo, esta iniciativa no se aprobará porque el kirchnerismo no tiene los votos dado que el gobierno de Jujuy es una alianza entre Cambiemos y el massismo, con lo cual el FPV no podrá tener las mayorías especiales de 129 votos en diputados.El anuncio fue realizado por el jefe de la bancada,, en una conferencia de prensa que brindó junto a miembros de su bancada y otros militantes kirchneristas, que portaban pancartas con la imagen de la militante social que está detenida, acusada de defraudación y asociación ilícita.Recalde dijo que "nos hubiera gustado decir que la provincia está cumpliendo con las resoluciones internacionales pero esto no es así yDijo que "hubo un proyecto de compañeros del bloque para intervenir el Poder Judicial, pero eso no alcanzó" y "ahora hay un pedido de diputados del Frente Renovador y del Pro que quieren una consulta popular sobre la detención de Milagro Sala que es una suerte de linchamiento"."hay una especie de asociación ilícita integrada por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la provincia y a Milagro Sala la tienen secuestrada".El proyecto propone declarar "intervenida la provincia de Jujuy en sus poderes constituidos para garantizar la forma Republicana de Gobierno" y disponer que el gobierno nacional designe un interventor federal.También pido la caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo, de los miembros del Poder Legislativo y declarar en comisión a los miembros del Poder Judicial.Para el FPV esa intervención se debe extender por seis meses con posibilidad a que se extienda por un año.Asistieron a la conferencia de prensa, además de Recalde, el vicepresidente del bloque Luis Basterra, los camporistas Wado de Pedro, Andrés Larroque y Axel Kicillof, Carolina Gaillard y la secretaria parlamentaria Teresa García, entre otros.