Embed La tecnología jugó en contra de Atlético Nacional, que cae en Japónhttps://t.co/76GTdPvGg6 pic.twitter.com/kKdiDPogZm — minutouno (@minutounocom) 14 de diciembre de 2016

Este jueves por la mañana, el poderoso Real Madrid enfrentará al América de México, que dirige el argentino, por la semifinal del Mundial de Clubes en Japón. Sin embargo, la prensa española no puede dejar de hablar del ex entrenador de Boca, que, aseguró el argentino en conferencia de prensa. Su obsesión por no saludar al DT rival llega hasta el punto de que en muchos partidos, para evitar que vayan a su banco de suplentes a saludarlo, entra al campo de juego con el partido ya empezado.