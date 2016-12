Embed ¿Cumplirán? Éstas son las estrellas que prometieron dejar EE.UU. si ganaba Trump https://t.co/WXtrjXScIG pic.twitter.com/8IZWUUK6R8 — minutouno (@minutounocom) November 12, 2016

Trump y su vicepresidente electo,se sentaron a la misma mesa con los multimillonarios jefes de inmensas compañías tecnológicasEn la reunión se discutióen Estados Unidos,entre otros temas, según el equipo de transición de Trump.El magnate inmobiliario, de 70 años,dándole un apoyo masivo a su rival demócrata Hillary Clinton, y"Queremos que continúen con la increíble innovación.. En el mundo", los alabó Trump al final de la reunión, en unos pocos minutos en los que permitió el ingreso de periodistas."Y cualquier cosa que podamos hacer para hacer que esto avance,. Llamarán a mi gente, me llamarán a mí. No hay diferencia. No tenemos una cadena formal de mando por aquí", sostuvo.Los invitados eran los presidentes de, Tim Cook; de, Satya Nadella; de), Larry Page; y de, Brian Krzanich. También el fundador y presidente de, Jeff Bezos; el fundador de, Elon Musk; la jefa financiera de, Sheryl Sandberg, y la presidenta de, Safra Catz.Estaba asimismoel cofundador de Paypal y único gran ejecutivo de Silicon Valley que lo respaldó durante la campaña, y que ahora integra su equipo de transición. Trump lo catalogó de visionario.pese a que el empresario populista recurre frecuentemente a la red social para difundir sus mensajes.El presidente electo sugirió volver a reunirse con los líderes tecnológicos en el futuro, quizás de forma trimestral, según un comunicado de su equipo al término del encuentro. "Vamos a hacer que comerciar a través de fronteras sea mucho más sencillo para ustedes", dijo Trump a la élite de Silicon Valley.El jefe de Amazon, Bezos, fue blanco de la ira del magnate inmobiliario durante la campaña por supuestamente utilizar su diario,para intentar conseguir beneficios impositivos para Amazon y atacar al republicano. Bezos respondió descaradamente ofreciendo a Trump un viaje al espacio en un cohete operado por su compañía de vuelos espaciales Blue Origin.El mismo Bezos realizó un comunicado sobre la reunión: "Encontré la reunión de hoy muy productiva. Compartí mi visión con la administración que deberían hacer de la innovación uno de sus pilares fundamentales. Eso crearía un gran número de empleos en todos los sectores".