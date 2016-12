Griselda Siciliani se caracteriza por su figura escultural y sus curvas impecables y lo comparte en las redes sociales. Esta vez publicó una foto retro de cuando andaba en rollers en bikini por el barrio.

"Estas son fotos que me sacó mi hermana hace unos años, hoy me las mandó ( sí, yo salía a patinar así todos los días) ya lo había olvidado ¡qué juventud por Dios, estaba loca, no me importaba nada! Hay vecinos de esa época testigos. Había una explicación: hacia un circuito de patinar-pileta-patinar-pileta... Ponele", escribió muy divertida junto a la imagen.





Seguí leyendo en RatingCero.com.