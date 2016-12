El presidente Mauricio Macri volvió a pedir a los argentinos "consumir menos energía" y reconoció que "habrá cortes" de luz este verano ya que "llevará un tiempo recuperar un proceso de inversión" en el área energética.

Embed Tarifazo: la luz subirá un 36 por ciento a partir de febrero próximohttps://t.co/1oSjWht0tY pic.twitter.com/5t4PCgfzKh — minutouno (@minutounocom) 14 de diciembre de 2016

En el marco de lael mandatario sostuvo que "la política energética anterior tuvo escandalosos niveles de corrupción, y no sólo no se invirtió sino que se robó y no se controló".

"Los subsidios de tarifas llevaron a consumos altos y despilfarros. Tenemos que reducir el consumo de energía. Hay que tener el aire acondicionado en 24 grados y no en 18", aconsejó el jefe de Estado.