Fede Bal y Laurita Fernández quedaron a fuera del Bailando 2016 este miércoles tras la victoria de El Polaco y Barby Silenzi, en un duelo telefónico.

Previo a la definición de la semifinal, el actor habló acerca de las conclusiones del Cuerpo Médico Forense que se difundieron horas antes, respecto a la causa por violencia de género contra Barbie Vélez.

"Marcelo, vos me dijiste que hasta que la Justicia no hable yo podía estar acá... y esta mañana habló la Justicia y estoy muy feliz, y con mucho dolor también por haber tenido una relación que no funcionó", había dicho Fede en el piso de Showmatch.

Enojoda con las conclusiones preliminares que beneficiarían a su ex, Barbie Vélez festejó la eliminación de Bal del certamen.

