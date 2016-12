Una avioneta de origen boliviano fue hallada abandonada en un campo del partido bonaerense de General Belgrano, a 160 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires.



El hallazgo tuvo lugar poco antes de las 18:00 del miércoles en el Campo San Jorge, situado en el Paraje Chas, al que se accede por un camino rural desde la ruta la ruta 29, a unos 22 kilómetros de la ruta 41, informaron fuentes policiales.



Los policías que acudieron al lugar advirtieron que a la avioneta le faltaban dos butacas, por lo que no se descarta que haya sido utilizada para transportar droga. La aeronave es una Landa CP-2996, de color blanco y atravesada por líneas azules y celestes, que fue encontrada con algunos golpes al borde de una laguna. Presenta una calcomanía con una bandera boliviana en la parte externa, y no poseía carga alguna en el momento de ser hallada.

Efectivos de la comisaría local preservaron el lugar a la espera del personal de Fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por el momento no había pistas en torno a los responsables de la avioneta, aunque habían comenzado a hacerse pericias en el interior del aparato para descubrir la naturaleza de la eventual carga que podría haber llevado. No obstante, no se descarta que la nave haya sido utilizada para transportar personas, ya que el retiro de dos butacas permitiría una mayor cantidad de plazas que las seis que posee originalmente.



La información de inteligencia indican que esas avionetas podrían transportar, en total, unas 20 toneladas de cocaína. Los datos sobre el pasaje de avionetas emanan del radar emplazado en la ciudad salteña de Tartagal y fueron comunicados a Bolivia en el marco de ejercicios aéreos conjuntos con el país vecino.