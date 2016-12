En el marco de las denuncias cruzadas por violencia de género entre Barbie Vélez y Fede Bal, este jueves se conoció el contenido de conversaciones de Whatsapp. "Me rompiste el reloj, el teléfono, me incendiaste el piso. Ya está, me arruinaste la casa. Tiene que haber un límite, fue una locura Barbie, un día iba a terminar mal", le dice Fede a Barbie en uno de los fragmentos.

Juan Giovanettoni, el abogado de Fede, reveló que ellos fueron los que entregaron este material a la justicia: "Nosotros aportamos los chats a la justicia como prueba en la causa y en la pericia psicológica. Porque ahí se pone de manifiesto la situación de 'ante la no respuesta inmediata, la explosión de la otra parte'".





