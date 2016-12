Pavón regresaría ya que dentro de 15 días los juecesDesde El Cairo, donde vive desde principios de noviembre con el apoyo de la Cancillería argentina, la mujer contó que no ve a sus niñas de 12 y 8 años desde hace 4 meses yy cada vez que venga podré verlas con una base legal"."Como ellas tienen la nacionalidad egipcia, estamos en Egipto y yo hice abandono de hogar (escapando de una situación de violencia), no las puedo sacar. Lo único que puedo pedir es un derecho de visita y", explicó."Cuando empecé los trámites, mi marido me hizo un pedido de restricción de salida del país y entonces necesito también el divorcio para bajar esa restricción. Él no se presentó a los llamados de audiencia, lo que hizo que el proceso se alargue lo máximo posible, pero finalmente se caerá todo por su propio peso, porque aquí también es un derecho divorciarse", contó.La mujer relató que, con la intervención de la Embajada Argentina,y "los jueces ya cerraron el caso", por lo queEn tanto, las pequeñas Marian Banseeh y Yuliana Fatma celebraron sus cumpleaños número 12 y 8 respectivamente el pasado 6 de diciembre (nacieron el mismo día, con 4 años de diferencia), por primera vez sin la presencia de su mamá y seguramente pasarán las fiestas de fin de año con esa ausencia.La situación de Carolina Pavón se hizo conocida a partir de su decisión de hacer público el caso en Change, la plataforma de petitorios online, donde su reclamo reunió más de 5.200 firmas.Oriunda de la provincia de Misiones, Pavón se casó en el 2003 con el egipcio Mahmoud Mahmoud Mohamed Tarfa y vivieron en Egipto hasta el 2004, año en que regresaron a la Argentina, donde nació la primera hija, Marian Banseeh, que tiene actualmente 12 años.En 2005 regresaron a Egipto, donde tres años más tarde nació la segunda hija, Yuliana, que tiene hoy 8 años.