tiene una vida muy activa para sus 86 años, pero no porque se dedique a tejer o a jugar a las cartas con sus amigas sino porque. La mujer fue arrestada el martes pasado en Atlanta, Estados Unidos , tras robar una gargantilla, informó el sitio"No me arrepiento de robar las joyas, me arrepiento de que me hayan atrapado", expresó Payne en una entrevista que le hicieron para un documental de 2013 sobre su vida. La abogada de la mujer reveló que padece una enfermedad y que "no es violenta" cuando roba.Por ejemplo, en 2013 robó un anillo de diamantes de una joyería de Palm Springs, California, tras hacerle creer a los empleados del local que se le había caído al piso.La famosa ladrona es una suerte de Carmen Sandiego octogenaria que asegura haber vendido las joyas robadas en más de 2 millones de dólares alrededor de todo el mundo , desde Mónaco hasta Tokyo. Su prontuario tiene fotos de 1965.