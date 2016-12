Matías Defederico estuvo jugando en el Mumbai City de India, lejos de Cinthia Fernández y sus hijas. En la mesa de Mirtha Legrand, la bailarina había contado algunas características hostiles del lugar: "No es por no querer ir, por ser mala madre. Pero Bombay es una ciudad bastante especial, no tiene agua potable, hay mucha pobreza. Y no es por vivir en un lugar de lujo, el tema es los chicos".

Pero este viernes, el futbolista llegó a la Argentina y Fernández no tardó en demostrar su alegría publicando una foto con él en su cuenta de Instagram.





Seguí leyendo en RatingCero.com