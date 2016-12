El coordinador de la empresa encargada de organizar el tour a los estudiantes accidentados en Brasil, relató lo ocurrido minutos antes de la tragedia que se registró sobre la ruta BR 285.

Claudio Molina viajaba en el micro de Río Uruguay y aseguró que "todo pasó muy rápido".

"Veníamos viajando y charlando con el chofer, yo me dormí dos segundos y me desperté con el ruido del golpe y salí disparado por el parabrisas", le contó el coordinador al diario El Territorio.



Embed

Según Molina, "no había chicos parados, todos estaban sentados y venían durmiendo porque habían cenado. Cuando pasa el accidente entre nosotros y ellos ayudamos a salir a los chicos, pero los servicios de emergencia llegaron muy rápido y tenían un protocolo para trasladar a los chicos a tal o cual hospital. Hasta vino el intendente y se puso a disposición, nos puso un hotel".



"No sé que pasó yo creo que el chofer se durmió pero no sé fue todo muy rápido. Nosotros vamos a seguir acá, es nuestro trabajo, los chicos tienen cobertura médica que contrata la empresa Tabay, nosotros somos los responsable de los chicos y hasta que no vuelve el último no vamos a volver", agregó.