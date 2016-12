Embed Panamá Papers: Fiscalía alemana reportó movimientos sospechosos de los Macrihttps://t.co/GTJMrPM0Sk pic.twitter.com/GurC1HrJNG — minutouno (@minutounocom) 14 de diciembre de 2016

El presidentedesestimó este viernes las críticas del alto dirigente chavistay advirtió queal señalar que "lo triste es la pobreza, el abandono y la falta de garantías sobre los mínimos derechos humanos" en Venezuela En conferencia de prensa junto a su par chilena,, luego de la reunión bilateral que mantuvieron en la reisdencia de Olivos,de haber sido agredida durante una reunión del Mercosur en el país: "Pensé que había sido (la canciller,la que la golpeó", dijo Macri. Y amplió: "No es para tomarlo seriamente, empezando porque alguien no puede autoinvitarse a un lugar".Cabello había denunciado el miércoles pasado que "Fue golpeada, no puedo mostrar la foto aquí porque fue golpeada en la espalda. Tiene un hematoma por la agresión de un policía".El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) agregó además queporque no se justifica lo que le hicieron a Delcy".