La curiosidad pudo más



Anthony van der Meer se dio cuenta decuando se lo robaron en las calles de Amsterdam, Holanda . Por eso le instaló un programa espía (o "spyware") a su siguiente smartphone para no perderlo de vista si se lo arrebataban."Provoqué que me robaran otro celular, pero", explicó el joven. El resultado de su experiencia puede verse en un documental de 20 minutos llamado "Find my phone" ("Encuentra mi teléfono") que está en YouTube Van der Meer explicó que la Policía holandesa recibe unas 300 denuncias por semana por robos de celulares pero cuando él siguió virtualmente al ladrón que se llevó el suyo descubrió un lado muy diferente del delito."Parece ser de Egipto porque habla en árabe con acento egipcio y cada tanto llama a un número en Egipto. No parecía un delincuente común y corriente. Hasta empecé a sentirme mal por él", expresó el joven en su documental."Durante el día se la pasaba en los callejones del centro, los cafés y las tiendas al este, pero a la noche dormía en un refugio o en lo de algún amigo", determinó Van der Meer tras seguir los pasos del hombre -a quien logró verle la cara gracias a una selfie-.