El ex jugador e ídolo de Boca Juniorsy la obtención del pasaje a la Libertadores 2017, en la que no estará el azul y oro.", subrayó Riquelme, haciendo referencia a la última vez que alzó el preciado trofeo con el Xeneize, bajo la dirección técnica de Miguel Angel Russo. Riquelme enfatizó que "Boca la tiene que jugar siempre" y clasificarse por mérito propio, "no conformarse con una invitación".Además, reconoció que no va a ver los partidos a La Bombonera para seguirlos "tranquilo por la tele" y no tener que taparse la boca. "Mi hijo quiere ir, pero va solo. Yo lo miro tranquilo por tele", comentó, en una nota con Fox Sports.No conforme con esto, consideró quepor una seguidilla de tres clásicos ganados, en la que "encontró a un San Lorenzo fusilado" y "River perdonó mucho"., concluyó Riquelme.