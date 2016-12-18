Arrancá el día de la mejor forma y bien informado en minutouno.com. En esta nota podés ver todas las portadas destacadas de los principales periódicos del país y el mundo del domingo 18 de diciembre de 2016.

EL PATAGÓNICO
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LA NACIÓN
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TIEMPO ARGENTINO
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PÁGINA 12
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CLARÍN
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CRÓNICA
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POPULAR.
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O GLOBO (BRASIL)
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EL PAÍS (URUGUAY)
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LA TERCERA (CHILE)
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EL COMERCIO (PERÚ)
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ABC (ESPAÑA)
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LE MONDE (FRANCIA)
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CORRIERE DELLA SERA (ITALIA)
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THE NEW YORK TIMES (ESTADOS UNIDOS)
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