Arrancá el día de la mejor forma y bien informado en minutouno.com. En esta nota podés ver todas las portadas destacadas de los principales periódicos del país y el mundo del domingo 18 de diciembre de 2016.
EL PATAGÓNICO
LA NACIÓN
TIEMPO ARGENTINO
PÁGINA 12
CLARÍN
CRÓNICA
POPULAR.
O GLOBO (BRASIL)
EL PAÍS (URUGUAY)
LA TERCERA (CHILE)
EL COMERCIO (PERÚ)
ABC (ESPAÑA)
LE MONDE (FRANCIA)
CORRIERE DELLA SERA (ITALIA)
THE NEW YORK TIMES (ESTADOS UNIDOS)
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