La CGT apuesta a presionar al gobierno deen el marco de la disputa por la reforma al impuesto a las Ganancias y anunció distintas medidas cuyo alcance aun no quedó del todo claro. Es que desdeentre las 5 y las 7 de la mañana en las distintas cabeceras que afectaría la normal prestación del servicio mientras que desdede los medios de transporte durante esa misma franja horaria.El titular de UTA fue tajante: entre las 5 y las 7 de la mañana todo el transporte público estará cancelado.En esa misma línea el referente delos Metrodelegados,, aseguró este domingo en diálogo conque,La confusión inicial surgió a partir de la metodología elegida., titular de la CATT, había anunciado la realización de las asambleas. En rigorFue Fernández quien el sábado pasado, más tajante, sentenció que. De 5 a 7 de la mañana, subtes, (micros de) larga distancia, corta distancia y combis, los ferrocarriles también (pararán)".ConEl objetivo es, proyecto sobre el que gobierno avanza contrarreloj para intentar desactivar el plan de la oposición que podría convertir en ley el próximo miércoles la iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados.que reclamó además que se elimine de la carga del impuesto a las ganancias a las horas extras, los viáticos y feriados trabajados. "Casi el 60% del sueldo lo tenemos en extras, feriados que tenemos que trabajar, viáticos. Estamos en contra del impuesto", explicó Fernández.Por su parte Segovia aseguró que este domingo ya están realizando asambleas para definir qué hará el subte.Los metrodelegados son el gremio mayoritario en el subte pero no participa de la CATT como sí lo hace la UTA por lo que"La mayoría de los compañeros quieren que se elimine este impuesto. El gobierno analiza si va a vetar o no la ley de la oposición cuando en verdad lo que debería hacer es eliminar Ganancias como prometió Macri en campaña" sentenció Segovia y graficó:"Yo sé que la gente se enoja cuando hay paro pero la verdad es que la gente también está cansada de este ajuste que hace el gobierno.A su vez el referente del gremio de los Canillitas,y respondió a los críticos de la posición de la CGT frente a la gestión de Mauricio Macri