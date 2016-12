Embed VIDEO: el tierno perrito panda que pasea y es furor en Facebook https://t.co/m0y3tcSfD2 pic.twitter.com/kc8cEm9Ggv — minutouno (@minutounocom) November 5, 2016

Así lo manifestaron el ministro de Justicia de Alemania,y el responsable de Cultura de Austria,que se reunieron en Viena para tratar el asunto.El responsable alemán criticó que Facebook no reaccionó adecuadamente a las medidas iniciadas hace un año en Alemania contra los mensajes de odio y denunció que apenas la mitad de los comentarios cuyo contenido es punible son borrados, informa la emisora pública austríaca ORF.Por ello, el político socialdemócrata advirtió que si para marzo no cambió esa situación,como crear un registro nacional de quejas que evite tener que gestionar esta cuestión a través de la central de Facebook en Irlanda.Alemania también podría exigir más transparencia e información sobre el borrado de los mensajes que inciten al odio.Los dos ministros también opinaron que la lucha contra la difusión de mensajes de odio en internet debe superar la escala nacional y librase también desde la Unión Europea.Así, Drozda lamentó que Bruselas "no reconozca" el problema de Facebook y que la Comisión Europea argumente que hay que seguir la regulación sobre comercio digital, unas normas que fueron aprobadas en 2000, cuando esa red social ni siquiera existía.Maas pidió que quienes cometen delitos en internet sean procesados y castigados más rápidamente para eliminar la creencia de que en la red hay un "vacío legal".