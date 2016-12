La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal escuchará este lunes a las partes antes de definir si abre o no la denuncia que hizo el fiscal Alberto NIsman antes de morir contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios por encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA La denuncia ya había sido desestimada por varias instancias por ausencia de delito,por lo que ahora el más alto tribunal penal deberá tomar una definición. Para ello tiene 20 días hábiles después de la audiencia de este lunes.

La DAIA anunció que presentará un escrito, en tanto el fiscal ante Casación Javier De Luca, quien había pedido una postergación, está de licencia, aunque ya se pronunció por la inexistencia de delito en la denuncia que hizo NIsman antes de morir.

Por su parte, se presentará la defensa deltambién imputado en el caso

Los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos son los jueces que integran la Sala I de Casación y son los que a partir de las 10 encabezarán la audiencia en los tribunales de Retiro en la que las partes argumentarán a favor y en contra de desarchivar la denuncia. La decisión final no se adoptará hoy, aunque se especula que antes de fin de año podría haber un fallo.

La denuncia realizada por Nisman cuatro días antes de morir, en enero de 2015, estaba cerrada después de que el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal sentenciaron que no había ningún delito y luego de que Casación convalidara un dictamen fiscal en idéntico sentido.

Sin embargo, la DAIA presentó lo que consideró "pruebas nuevas" en la causa que Rafecas había archivado y además efectuó una denuncia aparte con esos elementos por "traición a la patria", que la lleva adelante el juez Claudio Bonadio.

El fiscal ante Casación, De Luca dictaminó que no se debe reabrir la denuncia, consideró que no existen nuevas pruebas, que no existe delito en la firma del Memorándum con Irán y opinó que la DAIA no pude ser querellante porque carece del poder suficiente para actuar en el caso.