con la particularidad de que precisamente el Gallego dirigió hasta esta última fecha al Tomba, pero ya anunció que no seguirá en el banco del club mendocino. Obviamente, los resultados siguen mandando y por eso no llama la atención que aquellos que mantuvieron su cargo fueron, en su mayoría,Gallardo, por ejemplo, consiguió la, sumado a la extensa lista de coronas que arrastraba de los dos años anteriores (, entre otras). Pese a esto, la continuidad del Muñeco, aunque cueste creerlo, no está garantizada para 2017. Almirón, en tanto, fue el que condujo el brillante camino de Lanús en la primera mitad del año, coronando su coronación en el torneo local con un soberbio 4 a 0 frente aen el estadio Monumental que le dio una nueva estrella al club del Sur. Forestello fue el técnico elegido por la dirigencia de Patronato para hacerse cargo en la primera experiencia del club en la máxima categoría. Su laborFinalmente, Vivas alcanza una efectividad del 66% dirigiendo al Pincha, perdió apenas seis partidos en todo el año y hasta hace dos fechas tenía a su equipo puntero en el torneo actual. Sin dudas, el "lunar" de su gestión radica en la temprana eliminación en la Copa Sudamericana frente aSacando a estos cuatro casos, y con la excepción mencionada de Méndez, que dejó su cargo tras la última fecha, ninguno de los equipos de Primera logró tener el mismo entrenador durante todo 2016.: Fernando Quiroz se fue en octubre. Lo reemplazó Darío Franco.Sergio Rondina dejó el club a principios de noviembre. Asumió Lucas Bernardi.Jorge Burruchaga renunció en marzo. Juan Manuel Llop llegó en su lugar.Juan Manuel Azconzabal se despidió en noviembre. Lo reemplazó Pablo Lavallén.en marzo renunció Claudio Vivas y lo suplantó Julio César Falcioni.Tras un largo período, se fue Ricardo Zielinski, Lo reemplazó Esteban González, que a su vez fue sustituido por Leonardo Madelón, que dejó Unión.en febrero dejó su cargo Rodolfo Arruabarrena y fue reemplazado por Guillermo Barros Schelotto.Pasaron Darío Franco y Ricardo Johansen. Actualmente está Paolo Montero.Ariel Holan fue reemplazado por Ariel Beccacece.Pedro Troglio fue despedido en marzo y lo reemplazó Gustavo Alfaro.: pasaron Eduardo Domínguez y Ricardo Caruso Lombardi. Actualmente Néstor Apuzzo es el DT.Mauricio Pellegrino se fue en mayo y asumió Gabriel Milito, que renunció en la última fecha.Lucas Bernardi abandonó el cargo en febrero. Lo reemplazó Diego Osella.Diego Osella dejó su cargo en febrero y lo reemplazó Cristian Díaz, que se fue a principios de diciembre. Actualmente está Juan Barbas en el banco.: Alfredo Grelak se fue a mitad de año y lo reemplazó Marcelo Broggi, que sólo dirigió un partido (ante Unión Aconquija por Copa Argentina). Volvió a asumir Grelak.Facundo Sava fue despedido a mitad de año y lo reemplazó Ricardo Zielinski, que renunció en la última fecha.Eduardo Coudet dirigió todo el año, a excepción de la última fecha ante Belgrano.Pablo Guede, tras el subcampeonato, dejó su cargo. Lo reemplazó Diego Aguirre.: Pablo Lavallén dirigió hasta fines de noviembre. Hugo Garelli actualmente es DT interino.Gabriel Schurrer se fue en noviembre y lo reemplazó Jorge Burruchaga.Carlos Mayor dejó su cargo a principios de noviembre. Lo reemplazó Gustavo Álvarez.: en febrero llegó Pedro Troglio para reemplazar a Mauro Camoranesi.se fue Leonardo Madelón en noviembre. Lo reemplazó Juan Pablo Pumpido.Christian Bassedas abandonó su cargo en septiembre. Asumió Omar De Felippe.