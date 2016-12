Embed Para tener en cuenta en Polvorines los de la Campora ofrecieron 800 $ al jardinero para el martes realizar saqueos encapuchados y con palos — Guillermo E Salatino (@GuilleSalatino) 18 de diciembre de 2016

El intendente de Malvinas Argentinas,, salió al cruce del periodista deportivoquieneste martes en esa localidad.A través de su cuenta personal, Salatino aseguró el domingo pasado queNardini no tardó en contestarle. En diálogo conel intendente de Malvinas Argentinasque andan vuelta esta clase de fantasmas".Y aseguró:Los políticos, los comunicadores tenemos que ser prudentes con las declaraciones que hacemos".Nardinien una comisaría en la fiscalía correspondiente, pero advirtió que no es responsable acusar a una organización pero sin decir de dónde obtuvo la información."Por responsabilidad tiene que ir a la fiscalía y radicar la denuncia, no escribir un tuit" disparó Nardini y siguió:Que vaya a declarar para esclarecer la situación y que sean investigados todos los fogoneos que hay en las redes sociales como dijo la ministra de SeguridadY concluyó:perjudicando a otros que en una de esa no tienen nada que ver".