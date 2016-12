Una polémica publicación realizada en el grupo de Facebook "Compra y Venta Salta Capital", desató la polémica en los últimos días. En aviso un usuario pedía ayuda a la comunidad para hallar a una mujer embarazada que no pueda criar a su nene.



Según publicó informatesalta.com.ar, el mensaje levantó sospechas entre los usuarios, quienes interpretaron que podría tratarse de una posible red de tráfico ilegal, ya que en primer lugar, viola los términos previstos en la ley, que establece que la adopción se otorgará por "sentencia judicial" a instancia del adoptante, a quienes cumplan con determinados requisitos.

Además hicieron hincapié en el nombre utilizado por el emisor "Videncia Echizos Alexandra", y también por algunas de sus exigencias. "No duden en contactarme siempre dentro de Argentina", expresó y dejó un teléfono con característica de la provincia de Córdoba, que por seguridad decidimos no reproducir.

El texto relata el supuesto drama de una familia que no puede tener más hijos, hecho que de ser cierto, aún así no cumple con lo que establece la normativa vigente. "Hola a todos quería comentarles que hay una familia que desea con todo su corazón adoptar un bebé aquí en la Argentina, por razones de la vida no pueden tener más hijos y no hace mucho han jugado con esta familia por eso les pido si saben de alguna personas que este embarazada y no lo pueda criar a su bebé por favor no duden en contactarme siempre dentro de Argentina", dice.