¿Cuánto pensás gastar en regal...

regalos navideños.jpg

Así se desprende de Pulso Social Diciembre 2016 elaborado por la consultoradonde se establece asimismo que el 16% de consumidores que no compró obsequios el año pasado tampoco lo hará este año.a diferencia del año anterior.En tanto, el 11% comprará la misma cantidad de regalos y del mismo nivel de precios del año pasado, mientras que el mismo porcentaje adquirirá similares productos,En números verdes se ubica el 4% de los consumidores ya que tiene previsto comprarConsiderando los compradores de ingresos altos, casi 6 de cada 10 adquirirá la misma cantidad de productos del mismo nivel de precios que el año anterior, mientras que el 30% comprará lo mismo, pero en una franja de valores menor. El 14%, en tanto, se inclina por la opciónPor su parte, en las familias de ingresos medios,y se reparte en igual porcentaje si serán de inferior o igual precio.En el segmento de ingresos bajos, prevalece la opción de que Papá Noelel 31% no comprará regalos este año pese a que sí lo hizo en 2015; mientras que el 26% no adquirirá productos, al igual que en 2015.La directora de CCR,consideró que "el consumo masivo, que experimentó una retracción este año,Dijo en declaraciones radiales que "los cálculos que tenemos para diciembre es que, si bien existe esta inyección (de liquidez) en el mercado, producto de los bonos de fin de año y del aguinaldo,"Quizás se reactive el consumo en otros rubros pero no en este rubro", puntualizó.A diferencia de julio, mes en el que el aguinaldo "detuvo un poco el decrecimiento que veníamos observando en mayo", en diciembreenfatizó Sosa.