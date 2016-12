maltrato-jardin.flv

publicó el video en su cuenta de Facebook. Ella no filmó la grabación en la que se ve a un bebé de unos 45 días, llorando en eldel jardín Antón Pirulero, ubicado en Lamadrid 75. "Fue dejado con el calor que hace, en un huevito al cuidado de nadie, con peligro de caerse si algún otro chico lo empuja", escribió al compartir las imágenes, que fueron tomadas desde una planta lindante.Sofía dijo que el video llegó luego de que fuera compartido por un grupo de ventas de Bahía., agregó.Según eldesde la institución no quisieron hablar. En tanto,, aseguró Carla Segui."En el jardín primero me dijeron que los nenes no habían estado en el patio. Cuando les dije que vi ese video, me dijeron 'ah, sí' y que había sido sólo un segundo que", añadió.Tras la publicación, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires determinó iniciar una investigación para determinar la actuación de la entidad educativa.