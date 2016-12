nene llora por retiro de mateo.flv

Embed En la última pelota, Newells amargó a Central en el Gigante de Arroyito https://t.co/M3LnQcSFtJ pic.twitter.com/JJz4hLq47K — minutouno (@minutounocom) 24 de octubre de 2016

, el papá de Ignacio, contó al portalquey que "hoy (por el lunes) no quiso desayunar ni tampoco ir a la playa". "Me costó mucho convencerlo para que salga", dijo.El volante dejó el fútbol tras jugar el domingo su último partido en Newell's Old Boys. Ovacionado por los hinchas, "Pomelo" se retiró del Coloso durante la goleada por 6 a 1 de la Lepra ante San Martín de San Juan , dijo Germán. En el video se observa cómo su mamá intentaba consolarlo, pero el nene estaba realmente muy triste por la decisión que tomó "Pomelo".Germán también subió el video de su hijo a Twitter y escribió: